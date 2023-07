Homem incomodado com barulho atira em adolescente com espingarda

Um adolescente, de 16 anos, foi baleado no pescoço por uma espingarda de chumbinho disparada por um homem incomodado com o barulho em uma praça, no Parigot de Souza 3, em Londrina, no norte do estado, segundo a Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

Os jovens estavam reunidos em uma praça andando de skate quando o suspeito foi tirar satisfação com o grupo. Ao retornar para casa, o homem pegou a arma e fez os disparos aleatoriamente da janela de casa, conforme a PM - "Tudo indica que esse homem, após ter sofrido uma provocação, foi para a sua casa e da janela efetuou os disparos com a espingarda de pressão de chumbinho" - disse.

- LEIA MAIS: Mulher é decapitada e bebê de 2 anos é ferido por golpe de faca no PR

continua após publicidade

O menino foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico (Samu) e encaminhado para o hospital do município. Os outros jovens não foram atingidos.

Após os disparos, o suspeito fugiu do local e foi encontrado pela polícia minutos depois. Ele foi preso e levado para a delegacia. Até a última atualização desta reportagem, a vítima passou por cirurgia e não corre risco de vida. O atirador será investigado e responderá por lesão corporal grave.

Com informações do G1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News