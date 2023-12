Homem incendeia residência da companheira após discussão

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 40 anos na manhã desta sexta-feira (29) suspeito de atear fogo na casa da companheira. A corporação informou que o indivíduo incendiou a residência após se desentender com a mulher. O caso foi registrado em Curitiba.

continua após publicidade

Como o imóvel era feito de madeira, foi consumido pelas chamas. Inclusive, o fogo chegou a atingir outras três moradias que ficam ao redor.

O episódio foi registrado pelo Corpo de Bombeiros na madrugada desta sexta. Os militares precisaram de aproximadamente duas horas para controlar o incêndio. Além disso, quatro caminhões da corporação e cerca de 20 mil litros de água foram necessários no combate.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Aluno da Apae fica preso em banheiro e morre em incêndio no Paraná

A PM afirma que o crime foi cometido após o homem se desentender com a companheira. Ele ateou fogo no imóvel dela e fugiu na sequência. Algum tempo depois, ele voltou a casa localizada na Rua Montese, no Bairro Parolin, momento em que foi ameaçado por vizinhos.

Logo depois, o suspeito foi detido por uma equipe da PM e encaminhado para a delegacia.

Houve apenas danos materiais. Ninguém ficou ferido.

Siga o TNOnline no Google News