Homem furta celular e foge de ambulância, mas acaba preso

Após furtar um celular em Umuarama e fugir em uma ambulância, um homem de 28 anos acabou preso na cidade vizinha de Iporã, no noroeste do Paraná. A situação foi registrada pela Polícia Militar (PM) por volta das 12h30 na sexta-feira (17).

Policiais militares realizavam uma ronda de rotina na região da antiga rodoviária de Umuarama quando uma mulher abordou a viatura dizendo ter sido vítima de um furto.

Segundo ela, um homem teria pegado o seu celular, entrado em uma ambulância do município de Iporã e fugido. Os policiais então avisaram a Polícia Militar (PM) de Iporã, que ficou de prontidão e conseguiu abordar a ambulância.

Após revista, os policiais de Iporã encontraram com o motorista, o celular da vítima. Ao ser indagado sobre a procedência do smartphone, ele relatou que o encontrou no chão de um bar na estação rodoviária de Umuarama.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Iporã.

