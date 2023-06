Homem furta celular de fiel durante missa em Maringá; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Um homem teve o celular furtado durante a celebração de uma Santa Missa na Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Maringá, Noroeste do Paraná. O caso aconteceu na última quinta-feira (1º) e foi registrado por câmeras de segurança. Veja abaixo.

De acordo com as imagens, o suspeito entra na igreja e se senta em um dos bancos, onde ficou por poucos segundos. O fiel teria ido comungar e, quando voltou para o seu lugar, não encontrou mais seu aparelho celular que havia deixado no assento.

A ação criminosa aconteceu por volta das 19h39 e não durou mais do que alguns minutos. Em outro ângulo das gravações, é possível ver o criminosos fugindo correndo, logo após pegar o celular.

O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. A reportagem do portal de notícias GMC Online entrou em contato com a Arquidiocese e aguarda retorno. Assista:

