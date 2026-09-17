Homem furta Bíblia de paróquia em Rolândia (PR) e padre indaga: 'É pecado?'





A Paróquia São José, localizada na cidade de Rolândia (PR), foi cenário de um furto inusitado: um homem levou a Bíblia do altar. O caso veio a público na quarta-feira (16) após o padre Romão Martins divulgar um vídeo nas redes sociais, unindo as imagens do circuito interno de segurança a uma reflexão sobre a ação do suspeito e a insegurança atual.



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O registro em vídeo mostra o momento exato em que o homem entra no templo vazio e caminha em direção ao altar. Ao descrever a cena, o sacerdote detalhou os passos do autor do crime. "O sujeito entrou na igreja, andou para lá, andou para cá como quem não queria nada, chegou até a mesa da Palavra, pegou a Bíblia, foi até a minha cadeira, a cadeira do celebrante, folheou para lá, para cá, achou graça na Palavra de Deus e levou consigo escondido por dentro da roupa", relatou o padre.

Caso foi registrado por câmeras de segurança - Foto: Reprodução Caso foi registrado por câmeras de segurança - Foto: Reprodução

Apesar de o templo ter sido alvo de um crime, a reação da paróquia foi de acolhimento em vez de condenação. Iniciando seu vídeo com o questionamento sobre se "entrar na igreja e roubar a Bíblia é pecado", o pároco destacou que a comunidade não guarda ressentimentos. "Esse gesto, embora lamentável, não desperta a nossa ira nem o nosso ódio. O que é que nós desejamos? É que a pessoa faça bom proveito, que ela se converta pela palavra de Deus", declarou.

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Na mensagem, o religioso expressou a esperança de que o objeto furtado sirva a um propósito maior na vida do suspeito: "Que ela tenha levado a Bíblia pelo desejo de ter a Palavra e de se alimentar com esse pão sagrado, e que isso faça bem para essa pessoa".

Por fim, o padre Romão Martins fez um desabafo sobre a vulnerabilidade enfrentada até mesmo pelos espaços sagrados diante da criminalidade. "E olha, gente, nem a igreja, a casa de Deus, estão perdoando. Que mundo estamos vivendo, hein? Temos que nos cuidar de forma redobrada. Esperamos que dias melhores venham, pelo menos no que depender da nossa parte, vamos fazer de tudo para que assim aconteça", concluiu.