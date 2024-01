Homem foragido da justiça é morto em confronto com a PM no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na madrugada desta terça-feira (2), por volta das 01h20, Jedielson Rodrigues Muniz, de 29 anos, foragido da justiça, foi morto em confronto com a Polícia Militar (PM) em Barbosa Ferraz, no Paraná.

continua após publicidade

Segundo a PM, ele tinha um mandado de prisão e uma extensa ficha criminal. O rapaz estava numa casa na Vila do Roque, na região do Conjunto das Viúvas, quando foi avistado pela polícia.

- LEIA MAIS: Jovem de 28 anos é preso com pistola Glock após briga em Mandaguari

continua após publicidade

Ao perceber a presença dos policiais, ele teria corrido para o interior do imóvel. Ao ser cercado, ele estava armado e resistiu à prisão e foi alvejado. A equipe do Samu foi chamada, mas Jedielson morreu no local.

A Polícia Civil e o Instituto de Criminalística foram acionados para providências legais. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.

Siga o TNOnline no Google News