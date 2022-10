Homem foi morto em Sarandi pelo ‘melhor’ amigo, diz polícia

Da Redação

Valdemir Soares dos Santos, de 32 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (3)

A polícia de Sarandi identificou o autor do último homicídio na cidade e descobriu um trama de falsidade e traição. Vítima e autor eram vistos como melhores amigos. O suspeito do crime conhecido como “Mata Rindo”, é considerado foragido. As informações são do site GMC.

Um detalhe peculiar do suspeito ajudou a polícia a identificá-lo como o assassino do amigo, Valdemir Soares dos Santos, de 32 anos, morto a tiros na noite de sábado, 3. Ele tem um tatuagem do lado esquerdo do rosto que foi descrita por um testemunha do homicídio.

Vitima e autor se conheceram na cadeia e mantiveram um forte vínculo de amizade depois que foram soltos, ao ponto de frequentar a casa um do outro. Na noite do crime, Valdemir informou a família que estava saindo para encontrar Vinícius, aquele que dizia a todos considerar como um irmão. Mata Rindo, já estava com tudo planejado em detalhes para matá-lo, conforme as investigações.

Segundo o delegado de Sarandi, Adriano Garcia, eles haviam combinado de se encontrar com algumas garotas. Inclusive uma delas estava com o autor na hora do crime. A investigação conseguiu informação do carro usado pelo assassino e, com imagens de câmeras de segurança, mapeou o trajeto feito por ele.

“O crime foi tão planejado, nos mínimos detalhes, que Vinícius parou o carro próximo ao meio-fio, para que Valdemir, que o seguia de moto, chegasse do lado do motorista e não do carona”, detalhou o delegado de Sarandi.

Valdemir foi atingido por vários tiros, ainda em cima da motocicleta. Mesmo o socorro sendo chamado, ele morreu no meio da rua.

“Vinícius, o ‘Mata Rindo’, é muito perigoso e nós pedimos ajuda a população. Caso alguém o reconheça e saiba onde esse indivíduo está, nos informe que ele precisa ser preso o mais rápido possível”, finalizou o delegado.

