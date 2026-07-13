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Homem finge ser de facção para extorquir R$ 10 mil da própria irmã no PR

Suspeitos se passaram por membros de organização criminosa e usaram informações íntimas para aterrorizar a vítima

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 14:58:35 Editado em 13.07.2026, 14:58:30
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Homem finge ser de facção para extorquir R$ 10 mil da própria irmã no PR
Autor Um dos suspeitos detidos confessou a participação no crime e apontou o irmão da vítima como o mentor de todo o plano - Foto: Polícia Civil do Paraná

Um homem foi preso em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, sob a suspeita de extorquir R$ 10 mil da própria irmã. A prisão ocorreu na última sexta-feira (10) após o suspeito, agindo em conjunto com outras duas pessoas, utilizar informações íntimas da família para aterrorizar a vítima. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos enviaram mensagens de texto se passando por integrantes de uma facção criminosa e inicialmente exigiram R$ 30 mil para não cometerem um atentado contra a família, fazendo ameaças diretas à vida do neto da mulher, uma criança de apenas seis anos.

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Apavorada com o risco de um ataque ao neto, a vítima iniciou uma negociação com os criminosos, conseguindo reduzir o valor da extorsão para R$ 10 mil. Para arcar com a exigência, a mulher precisou recorrer a um empréstimo. O dinheiro foi colocado em uma sacola e entregue aos criminosos diretamente no portão de sua casa. Logo após pegarem o pacote, os suspeitos fugiram em um automóvel, mas a ação mobilizou rapidamente as forças de segurança locais.

Com o auxílio de imagens de câmeras de monitoramento e relatos de testemunhas, a polícia conseguiu identificar o veículo utilizado na fuga e constatou que os homens seguiram em direção ao Norte do estado. O carro foi interceptado pela Polícia Militar em um estabelecimento comercial na cidade de Imbaú, a cerca de 106 quilômetros de Ponta Grossa. Na abordagem, dois suspeitos foram presos em flagrante, incluindo o irmão da vítima, que já cumpria pena e era monitorado por tornozeleira eletrônica.

Durante a operação, as equipes policiais recuperaram R$ 7,9 mil em espécie e apreenderam dois aparelhos celulares. Um teste técnico realizado na delegacia confirmou que um dos telefones apreendidos foi exatamente o dispositivo utilizado para enviar as ameaças e consumar a extorsão. O segundo suspeito detido confessou a participação no crime e apontou o irmão da vítima como o mentor de todo o plano. A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para localizar e prender o terceiro envolvido no esquema criminoso.

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Crime Extorsão Ponta Grossa segurança VIOLÊNCIA FAMILIAR
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