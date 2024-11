Homem fica 'surpreso' ao descobrir que matou amigo durante briga no PR

continua após publicidade

Um homem, de aproximadamente 35 anos, foi espancado até a morte na madrugada desta sexta-feira (25), na região das Mercês, em Curitiba (PR). A vítima teria se envolvido em uma briga com um amigo, enquanto ingeriam bebidas alcoólicas. Durante o desentendimento, ele foi brutalmente agredido.

📰 LEIA MAIS: Piloto e garupa ficam em estado grave após acidente na BR-376

continua após publicidade

De acordo com a RICtv, a situação teve início na Praça 29 de Março, por volta das 4 horas. A briga só terminou no pátio de um posto de combustíveis localizado na região. O homem tentou pedir ajuda no posto, mas o autor da agressão foi atrás dele e continuou a violência.

A vítima caiu em um canteiro de flores, que fica próximo à entrada do estabelecimento, e o suspeito fugiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os socorristas apenas puderam constatar o óbito. O homem estava com ferimentos principalmente na região da cabeça.

continua após publicidade

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

continua após publicidade

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) esteve no local e isolou a área. Além disso, a equipe conversou com alguns funcionários do posto de combustíveis para entender a situação.

Amigo foi preso e ficou "surpreso" com a morte

O suspeito pela morte foi preso horas depois do crime, na manhã desta sexta. O rapaz detido pela PMPR é amigo da vítima e vivia em um pensionato localizado nas proximidades do posto de combustíveis.

continua após publicidade

“A gente chegou aqui e os frentistas e testemunhas informaram que havia um indivíduo em óbito. Eram duas pessoas, antes estavam conversando e bebendo bebidas alcoólicas. Em determinado momento se desentenderam, um indivíduo desferiu um chute na região da cabeça do outro indivíduo. Acionaram a polícia e o Siate que confirmaram o óbito”, declarou o tenente.

O suspeito confessou que desferiu um chute na região da cabeça da vítima, porém, foi embora do local na sequência e não sabia da morte do colega. “Uma das testemunhas informou que já tinha visto o indivíduo em um pensionato nas proximidades. A equipe foi até o local, onde o próprio suspeito abriu a porta pacificamente e não sabia da situação do óbito. Disse que tinha de fato tido um desentendimento, contou que o rapaz era amigo de longa data, mas por consumo de substâncias psicoativas houve o desentendimento e eles brigaram. Ele ficou surpreso com o óbito”, contou Silvano.

O suspeito, que confessou ter desferido um chute na cabeça do amigo, foi levado até o local do crime, colocado na viatura e encaminhado para a delegacia.

Fonte: informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News