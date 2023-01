Homem fica preso às ferragens após grave acidente na BR-373

Da Redação

Um grave acidente foi registrado na manhã deste sábado (28) na BR-373, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão entre uma van e uma caminhonete deixou duas pessoas feridas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da van teve ferimentos leves e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Paula. O condutor da caminhonete, de 37 anos, está em estado grave.

O homem ficou preso às ferragens após a colisão com a van. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para atender a ocorrência e retirar o homens dos escombros do automóvel. Após o socorro, ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital da Santa Casa.

Até o momento, não há informações sobre quais seriam as causas do grave acidente, no município de Ponta Grossa.

