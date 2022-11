Homem fica inconsciente após ser esfaqueado em Ponta Grossa

Da Redação

Um homem de 38 anos foi socorrido inconsciente, na região central de Ponta Grossa, na manhã deste sábado (26), após ser ferido por arma branca. Ele teria sido ferido no bairro Santa Paula e caminhado por quilômetros, até que ao chegar na avenida Vicente Machado, na esquina com a rua Barão do Cerro Azul, veio a desmaiar, devido à perda de sangue. Ele foi socorrido no pátio de um posto de combustíveis.

De acordo com testemunhas, o homem foi esfaqueado em uma briga no bairro Contorno, e depois saiu caminhando. Ele apresentava um corte contuso no braço direito, além de escoriações na face. Após cair inconsciente, por volta das 6h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado, o qual enviou uma ambulância para o local. Contudo, diante da perda de muito sangue, o Samu também foi acionado, que esteve presente com um médico, para melhor avaliação do quadro da vítima.

Após a avaliação e a constatação que a vítima apresentava sinais de embriaguez, ele foi socorrido e encaminhado para a UPA Santana, com ferimentos considerados de média intensidade, mas sem o risco de morte.

