Homem fica gravemente ferido após capotar caminhão em Londrina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Motorista sofreu ferimentos graves

Um homem ficou gravemente ferido após capotar um caminhão na PR-445, em Londrina, na madrugada deste domingo (30). O motorista passava por uma curva fechada quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

continua após publicidade .

O condutor de 43 anos foi atendido pelo SIATE com ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital Evangélico de Londrina. A placa do veículo é de Itajaí, Santa Catarina, e ele seguia no sentido de Londrina para Tamarana. As informações são do site Tarobá News.

Outro acidente

Mãe e bebê morrem após acidente de carro no interior do Paraná

Uma mulher de 39 anos e um bebê de 7 meses morreram durante atendimento hospitalar após uma batida contra uma árvore na PR-566, no sábado (29), em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com as informações das autoridades, um veículo Renault Duster, ocupado por três pessoas, entre elas um bebê, colidiu contra uma árvore localizada às margens da rodovia.

Siga o TNOnline no Google News