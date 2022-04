Da Redação

Homem fica ferido em desabamento de barracão em Sabáudia

Um homem ficou ferido na tarde desta quinta-feira (24) no desabamento do telhado de uma indústria em Sabáudia. Chovia bastante no momento do acidente e há suspeitas que o teto tenha desabado em virtude de um pequeno tornado. O Corpo de Bombeiros de Arapongas foi acionado para atender a ocorrência pouco antes das 18 horas.

continua após publicidade .

O homem, de aproximadamente 50 anos, foi atendido pela equipe do pronto socorro do município. Segundo os socorristas, ele sofreu escoriações leves, entre elas uma fratura no nariz, e foi encaminhado à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas.

De acordo com os bombeiros, a empresa atingida atua na área de estrutura metálica e fica localizada no Parque Industrial.

continua após publicidade .

Veja:

null - Vídeo por: Reprodução