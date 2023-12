Homem fica ferido em acidente de trânsito no centro de Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Um homem ficou ferido em um acidente na Rua Alameda Manoel Ribas, no centro de Londrina, ao norte do Paraná, na manhã desta sexta-feira, 1º de dezembro. Ele dirigia um carro Chevrolet Celta que colidiu contra o poste do semáforo que fica em frente à catedral, na praça da cidade londrinense.

O veículo ficou danificado na parte frontal e lateral. O motorista alegou não estar passando bem e precisou ser socorrido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Segundo informações, o homem teria passado por um mal súbito e perdeu o controle do automóvel.

Mesmo com a batida no semáforo, que ficou danificado, ele continuou funcionando normalmente.



