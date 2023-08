Homem fica ferido em acidente de carro na PR-444 em Mandaguari

Na noite desta quarta-feira (16), foi registrado um acidente de carro na rodovia PR-444, em Mandaguari, região norte do Paraná. O ocorrido foi por volta das 20h00, no km 29 do trecho.

Um carro Toyota Corolla, era conduzido por um homem de 57 anos, que ficou ferido após o acidente. Ele seguia no sentido Ribeirão dos Dourados quando perdeu o controle do veículo e acabou caindo em um barranco. O motorista foi encaminhado ao Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas, com ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do posto de Rolândia foi acionada para prestar atendimento na ocorrência, e investiga as circunstâncias que podem ter acontecido para ocorrer o acidente.

