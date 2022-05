Homem fica ferido após cair de parapente em Curitiba

Da Redação

A aeornave Falcão 8 do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMO) resgatou na tarde deste domingo (22) um homem de 39 anos que caiu de parapente, semelhante a um paraquedas, na Cordilheira do Santana, região ao norte da cidade de Curitiba, pertencente ao município Rio Branco do Sul.

"Tratava-se de uma vítima de queda de parapente, masculino de 39 anos, que apresentava no local lesões em coluna cervical e pelve", informou o BPMOA, em nota. Após intervenção da equipe médica do BPMOA, a vítima foi levada para o Hospital do Rocio, em Campo Largo, para demais atendimentos.

Com informações: Bem Paraná