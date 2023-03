Homem fica em estado grave após ter 30% do corpo queimado em incêndio

Da Redação

Casa ficou completamente destruída após incêndio

Um homem de 59 anos está internado em estado grave após ter 30% do corpo queimado durante um incêndio em residência registrado na noite de terça-feira (28), em Serranópolis do Iguaçu, no oeste do Paraná. A vítima mora ao lado da casa tomada pelas chamas e ficou ferida após tentar retirar um botijão de gás que estava próximo do incêndio.

De acordo com a Polícia Civil há indícios de que o incêndio tenha origem criminosa. O alvo é uma casa de madeira que ficou destruída após ser consumida pelas chamas. A residência era alugada e no local moravam uma mulher e a filha dela. A mulher afirmou à polícia que vinha sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro e que seria ele o responsável pelo incêndio. O caso é investigado.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe estava patrulhando a região e se deparou com a casa em chamas e acionou os bombeiros para o combate as chamas. O homem ferido estava na casa da mãe que fica no mesmo terreno da casa que foi destruída pelas chamas. Ao ver o incêndio se aproximando, ele tentou retirar o botijão da casa da mãe para evitar um desastre maior.

Ao retirar o botijão a válvula de segurança falhou. O homem que é corretor de imóveis está internado em estado grave em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

As informações são do G1.

