Homem fica em estado grave após ser espancado em Sarandi

Da Redação

Homem ficou em estado gravíssimo

Um homem foi internado em estado grave após ser espancado na Avenida Giro Watanabe, no bairro Jardim Novo Independência, em Sarandi, no norte do Paraná. A vítima foi agredida durante uma confusão dentro de um estabelecimento no início da madrugada deste sábado (13).

Testemunhas que presenciaram a briga acionaram a Polícia Militar (PM) que encontrou a vítima inconsciente no local. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos. Devido à gravidade foi necessário o apoio do Veículo de Intervenção Rápida do Samu que encaminhou o homem ao Hospital Metropolitano.

De acordo com os socorristas, a vítima sofreu traumatismo craniano e o quadro de saúde é considerado gravíssimo. A Polícia Civil investiga a motivação do espancamento e tenta identificar os envolvidos.

As informações são do Plantão Maringá.

