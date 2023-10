Homem fica em estado grave após ser atropelado por caminhão em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Um homem ficou em estado grave após ser atropelado por um caminhão ao tentar atravessar a marginal do Contorno Norte, em Maringá, localizada ao Noroeste do Paraná.

O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira, 18 de outubro. O trecho onde aconteceu o acidente precisou ser bloqueado para prestar o atendimento à vítima.

Conforme equipes do Corpo de Bombeiros, o pedestre teve a parte do couro cabeludo arrancado e lesão grave na perna, sendo encaminhado para o Hospital Metropolitano de Sarandi, também na região Noroeste do Estado.

O motorista do caminhão informou às equipes que avistou a vítima e acionou a buzina antes da batida, porém, não conseguiu frear a tempo.

