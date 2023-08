Homem fica em estado grave após capotar o carro na BR-277 em Curitiba

Um motorista, de 45 anos, ficou gravemente ferido após capotar o carro na madrugada desta quinta-feira (24), na rodovia BR-277, em Curitiba, capital do Paraná. As informações são do portal RicMais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem seguia sentido Campo Largo no momento do acidente. Ele teria perdido o controle da direção e acabou capotando o veículo Honda Civic, que ficou completamente destruído.

A esposa da vítima conversou com os bombeiros e contou que o marido trabalha na Universidade Positivo. No momento do capotamento, provavelmente, ele estava voltando do trabalho. Ele foi levado para o Hospital Evangélico. Não há atualizações sobre o estado de saúde dele.

