Homem fica atrás de poste e passa a mão em jovens; assista

Um homem foi identificado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria), da Polícia Civil de Maringá, por suspeita de importunar sexualmente duas adolescentes no Jardim Alvorada. O caso foi registrado na Delegacia de Maringá, na quinta-feira (4). Uma câmera de segurança registrou o crime de importunação.

Na imagem, é possível ver o momento em que o homem, usando uma camiseta vermelha, se esconde atrás de um poste de energia elétrica e fica observando as meninas. Quando elas se aproximam, ele passa a mão nelas e foge. Uma das adolescentes fica chocada e chega a colocar a mão no rosto em espanto. Elas estavam indo para a escola.

As duas seguiram o caminho da escola e comunicaram as famílias do caso. Segundo a delegada do Nucria, Karen Friedrich Nascimento o homem está identificado e será interrogado por ela.

“Foi comprovado pela imagem que ele passou a mão na nádega de uma das adolescentes. Ele já foi qualificado e será interrogado nos próximos dias. As adolescentes passarão por escuta com o psicólogo do nucria”, disse a delegada Karen.

Veja o vídeo do flagrante:

As informações são do GMC Online.