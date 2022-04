Da Redação

Homem fere a própria barriga com serra elétrica em Curitiba

Um homem, de 45 anos, sofreu um ferimento no abdômen após um acidente com uma serra elétrica, por volta das 16h30 desta quarta-feira (13). Um helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA) foi acionado para atendimento no local, no bairro Campo de Santana, em Curitiba.

Após ser atendida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do do BPMOA, a vítima foi encaminhada para o Hospital do Rocio para demais cuidados.

Não há informações sobre como o acidente aconteceu ou sobre o estado de saúde da vítima.

