Homem faz pedido inusitado à polícia e acaba preso no Paraná

A ocorrência foi registrada nesta terça

Um homem de 35 anos foi preso na manhã de terça-feira (2), pela Polícia Militar (PM), na região central de Maringá, norte do Paraná. A equipe policial fazia patrulhamento na Avenida Getúlio Vargas, quando o suspeito se aproximou pedindo informações sobre onde colocar uma tornozeleira eletrônica. As informações são do site GMC.

Durante a abordagem, mediante o pedido inusitado, foi constatado que o homem tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça, pelo crime de furto.

Após a consulta e mediante o mandado de prisão em aberto, o homem recebeu voz de prisão da equipe de segurança pública, sendo encaminhado à 9ª SDP de Maringá.

