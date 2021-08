Da Redação

Homem faz filho de um ano refém e agride esposa

Um homem fez o filho bebê, de apenas um ano, refém e ameaçou a esposa, na tarde desta segunda-feira (02), em Araruna. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia.

A PM foi acionada pela esposa do homem. Quando a viatura chegou, ele se trancou no banheiro, armado de faca, com o filho de um ano.

Ele disse que preferia se matar do que voltar para a cadeia e foi iniciada a negociação. O autor estava bastante alterado, mas concordou em libertar a criança após um apelo da mulher.

No entanto, o homem continuou trancado no banheiro e disse que se a PM entrasse ele cometeria suicídio, até que foi convencido por um dos policiais a se entregar. Ele foi encaminhado para a delegacia.

A mulher também foi encaminhada pra ser ouvida. Os três filhos do casal foram entregues para o Conselho Tutelar.

