Homem executado dentro de residência no PR é identificado

A PM isolou o local do crime

Um homem foi executado a tiros dentro da própria residência e na frente da família, na noite desta segunda-feira (3), em Mandaguaçu, na região de Maringá. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o crime que causou a morte do jovem identificado como Fernando Vitor Lobo, de 27 anos. Veja uma foto abaixo.

De acordo com relato de testemunhas, dois homens saíram de uma mata próxima à casa da vítima e invadiram o imóvel. Após efetuarem diversos disparos contra Fernando, eles fugiram tomando rumo ignorado. O caso aconteceu na Rua das Palmeiras, no Jardim dos Ipês II.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados pela família, porém, a vítima já estava morta. O local foi isolado pela Polícia Militar (PM) e os órgãos competentes chamados. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

De acordo com a PM, o rapaz possuía antecedentes criminais. Até o momento, nenhuma linha de investigação é descartada pela PCPR, no entanto, a polícia já descobriu que, no final de semana, a vítima teria tido um desentendimento com uma pessoa.



