Homem esquece onde deixou carro e faz BO por furto

Uma situação inusitada na sexta-feira (25) causou constrangimento a um motorista. Por volta das 16h30, um veículo Fiat Strada, com alerta de furto, deu entrada em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. As equipes da Guarda Municipal abordaram o carro na BR-277, região do bairro Rondinha.

Para a surpresa dos agentes foi verificado que o proprietário estava em posse do veículo e, ao ser indagado ele comentou que teria ido até Curitiba e estacionado, porém ao retornar havia esquecido o local onde deixou o carro. Em desespero fez uma comunicação de furto via 190, mas cerca de cinco minutos após encontrou sua Fiat Strada e voltou para Campo Largo.

O condutor e o veículo foram encaminhados até à delegacia para regularizar a situação.

