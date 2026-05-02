Homem espanca mulher na frente dos filhos, avança contra PM e é morto a tiros

Um homem de 28 anos morreu na noite desta sexta-feira (01) em Paiçandu (PR), na região de Maringá, após ser baleado pela Polícia Militar (PM) durante uma intervenção em um caso de violência doméstica. Segundo a corporação, ele avançou contra os policiais armado com uma faca enquanto era atendida uma ocorrência de agressão contra a companheira.

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De acordo com a PM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após denúncias de que uma mulher estava sendo violentamente agredida em via pública. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima sendo amparada por populares. Ela apresentava diversas marcas de agressão pelo corpo, recebeu os primeiros atendimentos e foi colocada em segurança.

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Relatos apurados no local indicam que as agressões teriam ocorrido na frente das crianças. Vizinhos também informaram à polícia que a mulher era constantemente vítima de violência praticada pelo companheiro.



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Na sequência, os policiais foram até a residência do suspeito. No imóvel, a equipe constatou danos em um veículo pertencente à vítima, que, segundo a PM, teriam sido provocados pelo próprio agressor momentos antes.

Ainda conforme a corporação, o homem se recusou a sair da casa, passou a ameaçar os policiais e permaneceu trancado no imóvel. Diante da gravidade da situação, foi realizada a entrada tática na residência. Dentro da casa, o suspeito foi localizado com uma faca. A PM informou que ele desobedeceu às ordens de abordagem e avançou contra a equipe. Para conter a investida, os policiais efetuaram disparos. O homem foi atingido e socorrido imediatamente, mas não resistiu aos ferimentos.

A mulher foi encaminhada para atendimento médico. O caso será investigado, e os procedimentos legais foram adotados pelos órgãos competentes.