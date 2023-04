Homem esfaqueia melhor amigo após desconfiar de caso entre ele e a ex

Da Redação

O caos foi registrado na sexta-feira

Uma amizade entre dois homens terminou após um deles esfaquear o outro por conta de ciúmes na madrugada de sexta-feira (7), em Campo Largo, cidade que fica na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. O autor do crime desconfiou que seu amigo estava tendo um romance com sua ex-mulher.

O repórter Lúcio André, do Ric Mais, apurou que os envolvidos no caso eram amigos há mais de 30 anos. Ainda conforme as informações, o homem separou da esposa há aproximadamente um mês e, recentemente, soube que seu colega começou a sair com ela.

O homem ficou zangado ao receber a notícia e à casa do amigo, que fica a poucas quadras de sua residência. Ele acordou o morador e o esfaqueou.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital do Rocio em estado grave.

Até o momento, o autor do crime não foi encontrado.

Com informações do Ric Mais.

