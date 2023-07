Homem esfaqueia irmão por causa de comida no Paraná

O crime aconteceu no início da noite de segunda-feira (10)

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma briga entre irmãos acabou com um homem de 39 anos esfaqueado. O crime aconteceu no início da noite de segunda-feira (10) em uma casa na rua Firmino Lemes De Oliveira, no Parque das Indústrias, na zona sul de Londrina.

continua após publicidade

A vítima, de 39 anos, foi esfaqueada na barriga e atendida pela equipe do Siate. Como o ferimento era grave, a equipe da Unidade de Saúde, que fica na mesma rua, prestou apoio até chegada do médico do Samu.

- LEIA MAIS: Suspeito de tráfico agride policiais e acaba preso pela Rotam

continua após publicidade

O homem levou três facadas no abdômen e foi encaminhado para a Santa Casa. O autor dos golpes foi o próprio irmão dele, preso em flagrante pela Polícia Militar. A discussão teria ocorrido devido à comida: a vítima teria pego a mistura da janta, sem deixar para o irmão.

Com informações: Tarobá News