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GRANDE CURITIBA

Homem esfaqueia ex-companheira e faz filho de 2 anos refém no PR

Após cerca de uma hora e meia de negociação, policial conseguiu afastar o menino do suspeito, que estava armado; criança saiu ilesa e homem foi preso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem esfaqueia ex-companheira e faz filho de 2 anos refém no PR
Autor Antes de fazer filho refém, o homem agrediu a mãe da criança - Foto: Reprodução RPC/TV Globo

Um homem foi preso no início da tarde desta terça-feira (8) após manter o próprio filho, de apenas dois anos, como refém em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. A criança foi resgatada sem ferimentos após cerca de uma hora e meia de negociação com as forças de segurança.

-LEIA MAIS: Homem morre em confronto com a Rotam durante Operação Vindicta no PR

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O desfecho da ocorrência aconteceu quando o suspeito, que já havia descido do veículo segurando a criança, uma faca e uma garrafa de água, aproximou-se de um policial militar. O agente conseguiu agir rapidamente para afastar o menino dos braços do agressor. Imediatamente após a ação de resgate, o homem foi rendido e detido pelas equipes policiais presentes no local.

A criança foi acolhida logo em seguida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, segundo os socorristas, não se feriu durante o tempo em que esteve sob o poder do pai. Toda a operação exigiu um forte esquema de segurança, com a Polícia Militar realizando um cerco na Rua Flamingo, localizada no bairro Gralha Azul. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também foi acionado e compareceu ao local para prestar apoio tático à ocorrência.

De acordo com as autoridades, o episódio de violência começou momentos antes do cárcere, quando o homem agrediu a mãe da criança. Após o ataque à mulher, ele pegou o filho, entrou em um carro e deu início à situação com refém. A polícia informou que, até o momento, as motivações exatas para os crimes ainda estão sendo apuradas.

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´polícia Fazenda Rio Grande refém segurança pública violência
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