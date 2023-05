Homem esfaqueia esposa, ameaça policiais e acaba sendo baleado

Da Redação

O caso foi registrado na noite dessa quinta-feira (4)

Agentes da Polícia Militar (PM) foram mobilizados para atender uma briga de casal na noite dessa quinta-feira (4), em São José dos Pinhais, cidade localizada na Região Metropolitana de Curitiba. Conforme as informações da corporação, uma mulher e seu marido se desentendendo e, por conta disso, ele a feriu com golpes de faca.

Ainda segundo a PM, mesmo ferida, a mulher conseguiu sair da residência em que vive com o companheiro para pedir ajuda. Então, a força de segurança foi chamada.

Assim que os agentes chegaram no local, se depararam com o agressor portando uma enxada. “O indivíduo extremamente alcoolizado, feito uso de entorpecentes […] Fomos proceder a abordagem, o mesmo com faca e enxada veio para cima da equipe policial e foi baleado na perna”, disse o tenente Duarte em entrevista à equipe do Ric Mais.

O rapaz e a esposa foram encaminhados para atendimento, sem risco de morte.

Com informações do Ric Mais.

