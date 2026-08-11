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Homem esfaqueia cunhado e mantém casal de idosos refém em Londrina (PR)

Vítimas de 65 e 70 anos seguem no imóvel sob ameaça do invasor

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem esfaqueia cunhado e mantém casal de idosos refém em Londrina (PR)
Autor Equipes do Batalhão de Choque foram mobilizadas para a ocorrência com reféns em apartamento na zona sul de Londrina - Foto: Reprodução/Ric Record Londrina

Um homem em aparente surto psicótico feriu o próprio cunhado com uma faca e mantém um casal de idosos refém dentro de um apartamento na Avenida Garibaldi Deliberador, na zona sul de Londrina, no Norte do Paraná. A ocorrência teve início por volta das 9h desta terça-feira (11) e mobiliza um grande aparato da Polícia Militar, com 17 viaturas no local e o isolamento total do perímetro residencial.

A situação começou quando familiares tentaram encaminhar o homem para atendimento médico. Ele reagiu de forma violenta, pegou uma faca e atingiu a mão do cunhado, que recebeu socorro e passa bem. Na sequência, o agressor invadiu o condomínio e entrou em diferentes imóveis até render os dois moradores, de 65 e 70 anos, trancando a porta de acesso e os mantendo retidos.

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Armado com a faca, o suspeito faz ameaças de ferir os idosos e tirar a própria vida caso os policiais façam uma invasão tática. Durante as horas de impasse, o invasor também arremessou objetos pela janela do apartamento, incluindo uma cadeira e utensílios de cozinha, gerando apreensão entre os vizinhos do condomínio.

Para controlar a crise, equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão de Polícia de Choque cercaram a área, priorizando a via da negociação pacífica. Artefatos de gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral foram preparados para o caso de uma intervenção de emergência. O Comando de Operações Especiais (COE) também foi acionado e enviou equipes especializadas de Curitiba em duas aeronaves até o aeroporto de Londrina para assumir o suporte tático da operação. Até o momento, as identidades do envolvidos não foram confirmadas e a ocorrência segue em andamento.

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Incidente Violento Londrina NEGOCIAÇÃO POLICIA MILITAR reféns surto psicótico
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