Homem encontrado morto dentro de carro estava desaparecido há 2 dias

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Erick Henrique Amorim, de 29 anos, foi encontrado morto dentro de um carro

Na manhã deste sábado (17), Erick Henrique Amorim, de 29 anos, que estava desaparecido há quase dois dias em Curitiba, no Paraná, foi encontrado morto dentro de um carro no bairro Xaxim.

continua após publicidade .

De acordo com o delegado Cláudio Marques da Polícia Civil, o carro já estava parado há algumas horas no bairro. Conforme o delegado, os investigadores vão apurar se a substância encontrada no carro onde Erick foi encontrado era droga.

Ainda não há informação sobre a causa da morte e porque Amorim estava desaparecido.

continua após publicidade .

Jovem de 19 anos é assassinado na saída de casa noturna

Um jovem de 19 anos foi assassinado, no fim da madrugada deste sábado (17), na saída de uma casa noturna do bairro Portão, em Curitiba, no Paraná. O crime foi registrado na Avenida República Argentina, por volta das 4h30.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o crime foi executado a facadas.

A Banda B procurou a Polícia Civil, que já iniciou investigação do caso. O delegado Claudio Marques, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que a unidade já possui informações que podem levar ao autor do crime. “Já estamos ouvindo algumas testemunhas e, em breve, o caso estará resolvido”, disse.

Com informações, ricmais

Siga o TNOnline no Google News