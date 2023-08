Homem encontra suposta bomba ao varrer calçada no Paraná

Por conta de um pacote com inscrição de produto explosivo, uma rua no centro de Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná, foi isolada pela Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (8). O Esquadrão Antibombas foi chamado por volta de 14h.

Segundo informações da PM, o pacote foi localizado por um morador que varria a calçada em frente à casa dele. Diante da suspeita, ele resolveu acionar a polícia.

Ainda de acordo com a PM, a suposta bomba não alterou a rotina em escolas e hospitais da cidade.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Outra ocorrência

