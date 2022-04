Da Redação

Homem embriagado tenta assaltar ônibus sem arma e é detido

Um homem, que apresentava sinais de embriaguez, foi preso após tentar assaltar um ônibus na manhã desta segunda-feira (21), em Londrina, Paraná. O indivíduo, que estava desarmado, foi contido pelos passageiros.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o sujeito anunciou voz de assalto, os passageiros o seguraram e o amarraram em um dos assentos do veículo.

Na sequência, o condutor do ônibus foi para a sede do Batalhão da Polícia Militar de Londrina, onde o criminoso, de 26 anos, foi detido.

O homem sofreu alguns ferimentos durante a ação e precisou de atendimento médico. O indivíduo já tem passagens por crimes de roubo.

