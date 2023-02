Homem em surto invade culto e causa pânico entre fiéis, em Maringá

Da Redação

Uma igreja evangélica foi invadida durante a tarde desta terça-feira (07) por um homem em surto psicótico, que causou pânico entre os fiéis. O indivíduo supostamente seria um usuário de drogas e foi agressivo com os que estavam presentes no culto. O caso aconteceu em Maringá, no Norte do Paraná.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) passava pela Avenida Getúlio Vargas, área central da cidade, quando as pessoas pediram socorro. As autoridades precisaram fazer uso de algemas para conter o invasor. As informações são do Grupo Pinga Fogo.

O homem, que não foi identificado, precisou ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e, então, quando a situação estava controlada, foi encaminhado para a ala psiquiátrica do Hospital Municipal.





Vizinhos "indesejáveis"

A igreja evangélica que foi invadida fica localizada a duas quadras da Praça Raposo Tavares, em Maringá, que foi tomada por usuários de drogas. Os dependentes químicos fizeram do local sua morada e as forças de segurança não conseguem conter o tráfico de drogas.

A presença desses andarilhos na área central tem gerado muitas reclamações de comerciantes e moradores da região, devido a série de crimes cometidos pelos suspeitos.

