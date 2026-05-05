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POLÍCIA

Homem em surto é baleado após avançar com faca contra PMs no Paraná

Policiais tentaram usar arma de choque, mas não conseguiram conter o indivíduo

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 10:06:20 Editado em 05.05.2026, 10:06:14
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Homem em surto é baleado após avançar com faca contra PMs no Paraná
Autor Equipes do Siate foram mobilizadas para prestar o socorro - Foto: Djalma Malaquias/BandaB

Um homem foi baleado com dois tiros no peito na manhã desta terça-feira (5), no bairro Xaxim, em Curitiba, após supostamente atacar policiais militares com uma faca. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Universitário Cajuru. Embora a Polícia Militar relate que os disparos ocorreram em legítima defesa, a família do indivíduo contesta a versão apresentada pela corporação sobre a dinâmica dos fatos.

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De acordo com as informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início quando a equipe foi acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao endereço, os agentes se depararam com o homem, que estaria sofrendo um surto. Segundo o tenente Klempz, porta-voz da PM no local, os militares tentaram conversar e negociar uma abordagem pacífica, mas não obtiveram sucesso, momento em que o suspeito teria partido para cima da equipe pela primeira vez.

Na tentativa de conter a agressividade do homem sem o uso de força letal, os policiais efetuaram disparos com uma arma de choque (taser). O equipamento, no entanto, não surtiu o efeito desejado. O relato policial aponta que, logo na sequência, o indivíduo sacou uma faca e avançou novamente contra os militares, que reagiram à ameaça iminente disparando com armas de fogo e atingindo o suspeito no peito.

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Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram mobilizadas para prestar o socorro. O cabo Lewandowski informou que a vítima foi encontrada caída, mas consciente, sendo rapidamente estabilizada e conduzida sob cuidados médicos intensivos para o hospital. As circunstâncias do confronto e as contestações feitas pelos familiares deverão ser alvo de investigação pelas autoridades competentes.

Com informações de BandaB

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Curitiba investigação Legítima defesa POLICIA MILITAR tiros violência domestica
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