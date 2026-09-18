Homem em situação de rua furta van escolar com chave na ignição e capota no PR

Antes de invadir o utilitário estacionado em frente a uma residência, o homem tentou furtar uma cadeira de rodas elétrica no imóvel

Um homem em situação de rua foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Paraná na manhã desta sexta-feira (18) após furtar uma van escolar e capotar o veículo durante a fuga, nas proximidades do bairro Cidade Nova, em Foz do Iguaçu. O utilitário sofreu destruição quase total ao tombar no canteiro da via marginal de acesso à rodovia.

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A ação criminosa teve início quando o indivíduo invadiu uma propriedade residencial e tentou subtrair uma cadeira de rodas elétrica, momento em que foi impedido. Ao deixar o local, ele notou que a van escolar estava estacionada em frente ao imóvel com a chave no contato, aproveitando a oportunidade para dar a partida e acelerar o veículo em direção às vias públicas.

Apresentando sinais de alteração clínica, o homem conduziu o automóvel de maneira desgovernada pelas ruas do bairro até alcançar o trecho da rodovia. No percurso, perdeu o controle da direção, fazendo com que a van saísse da pista e capotasse. Apesar da violência do impacto e dos graves danos materiais causados ao veículo, o suspeito conseguiu sair sozinho dos destroços.

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Equipes da Polícia Militar chegaram ao local logo após o acidente, efetuaram a prisão do homem e o encaminharam à Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu. O proprietário da van lamentou o prejuízo financeiro causado pela perda do utilitário, e a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os crimes de furto e dano ao patrimônio.