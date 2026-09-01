Homem em situação de rua é atacado com água quente e internado em estado grave no HU

Vítima de 60 anos teve o corpo queimado enquanto estava em um terreno que usava como abrigo. O agressor ainda não foi identificado pelas autoridades

Um idoso de 60 anos, que vive em situação de rua, foi internado em estado grave na manhã desta terça-feira (1º) após ser atacado com água fervente na zona norte de Londrina. A vítima, que sofreu queimaduras severas no couro cabeludo, nas costas e nas nádegas, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada com urgência ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Universitário (HU).

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O crime ocorreu em um terreno situado ao lado do Hospital da Zona Norte, espaço que o homem costumava utilizar como abrigo. Segundo as informações preliminares apuradas no local, um suspeito ainda não identificado teria despejado uma panela de água quente diretamente sobre o idoso. Após a agressão, o homem ferido foi transferido para uma rua paralela e abandonado pelo autor do ataque.

O resgate só foi possível porque moradores da região reconheceram a vítima caída na via e acionaram as equipes de socorro, que realizaram os primeiros atendimentos antes do encaminhamento ao hospital. O caso agora é investigado pela Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR). Os agentes trabalham na coleta de imagens de câmeras de segurança de imóveis vizinhos para tentar identificar o agressor e compreender a dinâmica do crime, incluindo como a vítima foi transportada até a rua de trás após sofrer as queimaduras.