Homem em charrete morre atropelado após burro invadir pista no PR

Um homem em uma charrete puxada por um burro morreu atropelado por um caminhão nesta quarta-feira (28), depois que o animal se assustou e acabou invadindo a pista, em Cascavel, no Oeste do Paraná.

continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência, que foi registrada entre as comunidades do Carajá e a vila São Paulo, na estrada Botucatu. O motorista do caminhão afirmou às autoridades que conduzia um caminhão prancha quando passou pela vítima na charrete.

- LEIA MAIS: Paraná confirma 3º caso de gripe aviária e suspense trânsito de aves

continua após publicidade

Conforme relato do caminhoneiro, o burro teria se assustado e invadiu a pista, resultando em uma batida entre a charrete e a prancha do veículo. A vítima caiu e foi atropelada. O motorista do caminhão realizou teste do etilômetro que teve resultado negativo.

O corpo do homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel. As informações são do g1.

Siga o TNOnline no Google News