Homem é suspeito de obrigar esposa a ingerir veneno de rato no Paraná

Segundo informações da Polícia Militar (PM), equipes foram acionadas com base em uma suposta ocorrência de tentativa de suicídio

Um homem, que não teve a identidade revelada, é suspeito de ter obrigado a própria esposa a ingerir veneno de rato e tentar suicídio em seguida, na tarde deste sábado (19), na Cidade Industrial de Curitiba.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), equipes foram acionadas com base em uma suposta ocorrência de tentativa de suicídio. No entanto, no momento em que os policiais chegaram no endereço, foi constatada uma tentativa de feminicídio.

Conforme apurou policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar, o homem teria obrigado a esposa a ingerir raticida e a asfixiado até que perdesse a consciência. Então, ele teria tentado tirar a própria vida.

Quando os policiais chegaram à residência do casal, o homem já estava em parada cardíaca, no piso inferior do imóvel, sendo reanimado por um familiar. A mulher, contudo, estava no início de uma parada cardíaca, no piso superior.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar atendimento aos dois, e a mulher, reanimada, foi encaminhada a UPA Barigui. Policiais ajudaram a reanimá-la.

O homem foi encaminhado em estado grave ao Hospital do Trabalhador, mas não há informações sobre o quadro de saúde dele.

O caso deve ser investigado. Com informações, site Banda B

