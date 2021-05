Homem é suspeito de matar ex-mulher a facadas no Paraná

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma mulher haitiana, de 28 anos, foi encontrada morta a facadas dentro de casa onde morava, em Marechal Cândido Rondon, na madrugada desta terça-feira (11). O principal suspeito, conforme a Polícia Civil, é o ex-marido da vítima, que está foragido.

De acordo com as investigações, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e estava devendo cerca de R$ 8 mil para a mulher.

A vítima morava com a irmã e dois colegas de trabalho. O corpo da mulher foi encontrado por eles, quando voltaram para casa de madrugada, após o turno de trabalho em um frigorífico. Em seguida, chamaram a polícia.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado e, até o momento, as três testemunhas que encontraram o corpo prestaram depoimento.

A equipe policial fez buscas na casa do suspeito, que não foi encontrado.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico-Legal de Toledo.

Com informações do G1.