Homem é suspeito de matar a mãe com golpes de barra de ferro em Ipiranga

Uma mulher de 69 anos foi morta com golpes de barra de ferro na cabeça, nesta sexta-feira (12), em Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná. O principal suspeito de cometer o crime é um homem de 39 anos, filho da vítima. A mulher ficou com o rosto totalmente desfigurado, segundo a Polícia Militar.

Testemunhas relataram à PM que o caso ocorreu após a mãe do suspeito chegar do mercado e discutir com o filho para que ele arrumasse um emprego. Irritado com a briga, o suspeito deu vários golpes com a barra de ferro e carregou a vítima até a rua, conforme a PM.

Conforme a PM, o suspeito ainda ameaçou com a barra de ferro os policiais que foram atender a ocorrência. Por isso, a equipe atirou na perna dele e o prendeu.

O homem está internado em um hospital da cidade sob escolta policial, conforme a PM.

Com informações do G1 PR.