Homem é suspeito de estuprar idosa de 83 anos em recuperação cirúrgica

A Polícia Civil investiga um homem de 49 anos suspeito de invadir uma casa próxima a dele e estuprar uma idosa de 83 anos que estava em recuperação pós-cirúrgica. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (4) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.



Segundo a Guarda Municipal (GM), a vítima estava deitada no sofá quando o homem entrou na casa, se despiu, subiu em cima dela e a ameaçou com uma faca e uma corrente.

"Conforme relatado por ela, o autor tentou estrangular a mesma e também usou um travesseiro para sufocá-la, disse que já planejava fazer isso há tempos e questionava se a mesma estava gostando", aponta o relatório da ocorrência.

De acordo com reportagem do G1, a GM informou que o filho da vítima chegou em casa e encontrou o homem lá. A mulher parecia assustada, mas ela só contou o que aconteceu depois que o suspeito saiu da residência por medo das ameaças.

O Samu, a Guarda Municipal e a Polícia Militar (PM) foram acionados.

O suspeito foi visto na frente da própria residência e, ao ver a viatura, correu para dentro, relata a GM.

"Após realizar busca dentro da residência, com a permissão da esposa do autor, foi encontrado o autor escondido debaixo do sofá da sala", diz o relatório.





