Homem é suspeito de esconder celular em banheiro para filmar criança no Paraná

Vítima percebeu o aparelho ao usar o cômodo e alertou a mãe; suspeito deletou o vídeo, mas arquivo foi recuperado e entregue à Polícia Civil

Um homem de 33 anos está sendo investigado pela Polícia Civil após ser suspeito de esconder um celular no banheiro para filmar uma menina de 11 anos, na cidade de Mato Rico, na região central do Paraná. O crime foi descoberto pela própria criança, que percebeu o aparelho escondido ao entrar no cômodo para usar o vaso sanitário e imediatamente alertou a mãe sobre a situação.

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O suspeito, que não teve a identidade divulgada para preservar a privacidade da vítima, é uma pessoa próxima e faz parte do círculo de convivência da família. De acordo com as autoridades, ao ser descoberto, o homem tentou apagar o vídeo que comprovava a tentativa de gravação, mas a mãe da menina conseguiu recuperar o arquivo deletado. As imagens mostram o exato momento em que ele instala o dispositivo no local.

Com a prova em mãos, a mãe confrontou o suspeito e acionou as forças de segurança. A Polícia Militar foi até a residência da família para atender a ocorrência, mas o homem já havia fugido e não foi encontrado no local. Até o momento, ele segue foragido.

