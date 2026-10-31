Homem é socorrido em estado grave após ser ferido a enxadadas ao invadir casa no PR

Suspeito teria cortado cadeado de imóvel onde estava uma criança de 10 anos; pai da menor ouviu os gritos e reagiu desarmando o homem

Um homem de 50 anos foi internado em estado grave na manhã deste sábado (31) após ser atingido na cabeça por golpes de enxada durante uma suposta invasão a uma residência em Cascavel, no oeste do Paraná. O caso ocorreu no Conjunto Abelha. Segundo informações apuradas no local, o suspeito teria rompido um cadeado para entrar no imóvel, onde estava uma criança de 10 anos.

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Ao perceber a entrada do homem, a criança começou a gritar por socorro, chamando a atenção de seu pai, que mora na casa vizinha. O morador correu até o local da invasão, conseguiu desarmar o suspeito tomando a enxada que ele segurava e, em seguida, utilizou a própria ferramenta para golpeá-lo. O invasor acabou caindo na calçada da via, apresentando ferimentos severos no crânio e um sangramento intenso.

O atendimento de urgência foi prestado por socorristas do Siate, que trabalharam em conjunto com um médico e um oficial de área do Corpo de Bombeiros. Após ser estabilizado no local, o homem foi encaminhado diretamente ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) devido à gravidade do trauma. As autoridades policiais competentes agora deverão apurar todas as circunstâncias da ocorrência para definir as medidas legais cabíveis sobre a invasão e a agressão.