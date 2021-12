Da Redação

Homem é socorrido de helicóptero após ser picado por cobra

No começo da tarde desta quinta-feira (9), um homem de 49 anos foi socorrido de helicóptero após ser picado por uma cobra jararaca em Almirante Tamandaré, no Paraná. O ataque aconteceu no bairro Tranqueira.

A vítima acabou atingida na mão. Segundo o Batalhão de de Operações Aéreas (BPMOA), ela foi inicialmente atendida pelo Corpo de Bombeiros, estabilizada e levada ao Hospital Angelina pelo helicóptero da Polícia Militar.

O homem foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro.

Com informações da Banda B.