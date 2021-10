Da Redação

Homem é resgatado depois de passar quatro dias em cativeiro

Na noite desta quarta (20) em Foz do Iguaçu, um homem foi resgatado após passar quatro dias sequestrado. Ele foi localizado após investigações do Grupo Tigre.

No local, três pessoas foram presas em flagrante por extorsão mediante sequestro e lesão corporal.

Segundo a polícia, os suspeitos ligavam para a família da vítima exigindo R$ 400 mil para a liberação. O sequestro aconteceu quando o homem saía da padaria, no domingo (17).

Ele foi agredido pelos suspeitos e colocado a força dentro do carro.

A Polícia Civil informou, ainda, que o homem foi vítima de outro sequestro no início do ano, em São Paulo, pelo mesmo grupo e pagou R$ 100 mil para ser liberado.

De acordo com o coordenador chefe do Tigre, Cristiano Augusto Quintas dos Santos, a vítima foi encontrada com ferimentos e levada ao Hospital Municipal.