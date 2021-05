Homem é resgatado com ferimentos após queda de paredão no PR

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem de 26 anos foi resgatado ao cair de um paredão, neste domingo (16), no Morro do Anhangava, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.

O resgate foi feito por uma aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

De acordo com a polícia, a queda aconteceu quando o homem tentava descer deslizando o paredão no local. A vítima foi encaminhada ao hospital com escoriações, contusões, além de suspeita de suspeita de trauma raquimedular.