Homem é procurado no Paraná após esconder celular em banheiro para gravar menina de 11 anos

A Polícia Civil do Paraná investiga um homem de 33 anos suspeito de esconder um celular no banheiro para gravar intimidades de uma menina de 11 anos na cidade de Mato Rico, na região central do estado. O crime foi descoberto pela própria vítima, que, ao entrar no cômodo para utilizar o vaso sanitário, percebeu a presença do aparelho, interrompeu a ação e imediatamente relatou o ocorrido à mãe. O suspeito, que fazia parte do convívio íntimo da família, fugiu após ser descoberto e permanece foragido.

-LEIA MAIS: Ciclone extratropical coloca Paraná em alerta de temporais nos próximos três dias



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após ser alertada pela filha, a mãe confrontou o homem e exigiu acesso ao aparelho. Embora o suspeito tenha apagado o vídeo da tentativa de gravação, a mulher conseguiu recuperar o arquivo deletado no sistema do telefone e acionou as autoridades. De acordo com os relatos registrados pela Polícia Militar, as imagens recuperadas são claras e mostram o exato momento em que o homem posiciona e oculta o dispositivo, seguido pelas imagens da criança entrando no banheiro.

Com as provas do crime, equipes da Polícia Militar se deslocaram até a residência da família para efetuar a prisão, mas constataram que o suspeito já havia se evadido do local. Diante do vínculo que o indivíduo mantinha com os moradores da casa, a família da vítima solicitou imediatamente à Justiça uma medida protetiva para impedir qualquer tipo de contato ou aproximação. As diligências policiais seguem em andamento na região para localizar o paradeiro do investigado, enquanto o caso tramita sob sigilo para preservar a identidade da criança.